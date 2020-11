Policisti še vedno preiskujejo motiv družinske tragedije na Jančah

Na Jančah so policisti končali ogled kraja trojnega umora in samomora, motiv družinske tragedije pa še preiskujejo. Ni nenavadno, da sosedje družino opisujejo kot vzorno in harmonično, pojasnjujejo strokovnjaki, saj družine svoje težave praviloma skrivajo. Fant dejanja najverjetneje ni načrtoval – povod za takšne zločine so običajno močna čustva, ki se dolgo nalagajo.

