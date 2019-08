Policisti so ga ujeli z ukradeno prikolico

Policisti so ustavili 27-letnega Švicarja, ki je imel na tovornem vozilu pripeto počitniško prikolico. Pri pregledu so ugotovili, da je prikolica ukradena, voznik pa je imel pri sebi ponarejeno vozniško dovoljenje in osebno izkaznico. Švicarskega državljana so pridržali, spisali mu bodo kazensko ovadbo.

Okrog 14. ure so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper na počivališču Fernetiči–jug ustavili tovorno vozilo znamke Mercedes 311 CDI s švicarsko registrsko tablico. 27-letni državljan Švice je prevažal tudi počitniško prikolico. Policisti so pregledali prometno dovoljenje in ugotovili, da tako dovoljenje kot registrska tablica ne pripada tej počitniški prikolici, so sporočili s PU Koper. Policisti so ugotovili, da Švicar prevaža ukradeno počitniško prikolico. FOTO: PU Koper Zato se preverili še številko šasije in v računalniških evidencah policije prišli do podatka, da je v evidenci SIS zabeležena kot ukradena. Policisti so pri podrobnem pregledu vozniškega dovoljenja nadalje ugotovili, da gre za popolni ponaredek, voznik pa je imel pri sebi še ukradeno osebno izkaznico. Državljana Švice so pridržali, sledi mu kazenska ovadba, so še sporočili iz PU Koper.