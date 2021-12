Policisti so kombi z migranti ustavljali že na Kozini, v trčenju umrl 22-letnik iz Turčije

S PU Ljubljana so podali dodatna pojasnila glede včerajšnje nesreče, ko je voznik kombija z migranti bežal pred policisti in trčil v semafor na Tržaški cesti v Ljubljani. Pri tem je umrl 22-letni državljan Turčije. V vozilu je bilo šest ljudi, ilegalnih prebežnikov iz Turčije. Znano je, da so kombi policisti ustavljali že na primorski avtocesti na Kozini, vmes so postavili še zasedo, voznik kombija pa je trčil v policijska vozila in tudi s 180 kilometri na uro bežal pred policisti. Vozniku, 18-letnemu kosovskemu državljanu, s prebivališčem v Postojni, ki je bil v nesreči lažje poškodovan, so policisti odvzeli prostost.

V nedeljo okoli 20.10 ure so koprski policisti na Kozini ustavljali kombi znamke Peugeot, ljubljanske registracije, ki na znake ni ustavljal, temveč je zapeljal na avtocesto proti Ljubljani. Na zelo kratki razdalji pred njim je peljal osebni avto Opel Astra, osebni avto so policisti ustavili na izvozu za Senožeče, medtem ko je voznik kombija pospešeno peljal naprej proti Ljubljani, so pojasnili pri PU Ljubljana. Policisti so pričeli s sledenjem in kombi na avtocesti skušali večkrat ustaviti z zmanjševanjem hitrosti, blokirali so tudi izvoze. Voznik je vseskozi vozil nevarno in z veliko hitrostjo, tudi več kot 180 kilometrov na uro. Pri Brezovici je trčil v dve službeni vozili policije, kljub temu je z vožnjo nadaljeval do izvoza na Tržaško cesto.

Pri tem je še večkrat trčil v službeni vozili, ki sta ga z upočasnjevanjem hitrosti želeli ustaviti. Voznik kombija je nato zapeljal z ljubljanske obvoznice in pot nadaljeval po Tržaški cesti proti centru Ljubljane. Med vožnjo je vijugal levo in desno po cesti ter tako preprečeval policijskim vozilom, da bi ga prehiteli. V semaforiziranem križišču na koncu Tržaške ceste je trčil v vozilo občana, ki je stal pri rdeči luči na semaforju, po trčenju pa je kombi odbilo v levo in je čelno trčil v drog semaforja. V trčenju je umrl 22-letni državljan Turčije, ki se je še s petimi državljani Turčije nahajal v tovornem delu vozila. Policisti so sporočili še, da so bili vsi potniki v nesreči huje poškodovani, vendar njihovo življenje ni ogroženo. Lažje je poškodovan tudi 18-letni voznik, državljan Kosova, s prebivališčem na območju Postojne, ki je vozil najet kombi. Odredili so mu strokovni pregled za droge, zdravila in alkohol. Voznik, v katerega je trčil kombi, v nesreči ni bil poškodovan. Po do sedaj znanih podatkih je vseh šest tujcev, državljanov Turčije nezakonito prestopilo državno mejo, so dodali pri PU Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, na katerem sta bila prisotna tudi državni tožilec in preiskovalni sodnik.