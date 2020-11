Policisti štirim mladoletnikom zasegli 106 kosov pirotehnike

Bežigrajski policisti so v torek dvema 14-letnikoma, 13-letniku in 11-letniku zasegli več petard. Opazili so jih, ko so uporabljali pirotehnične izdelke z močnim pokom, kljub temu da so se tam sprehajali naključni sprehajalci ter sprehajalci psov ter mimo vozili kolesarji. Zasegli so jim skupno 106 kosov prepovedane pirotehnike, med katerimi je bilo tudi 24 kosov na videz neizpravne pirotehnike, iz katere se je zaradi iztrošenosti vsipal smodnik, ki bi se ob uporabi lahko prenesel na roke otrok ter bi lahko povzročil hujše opekline, so sporočili s PU Ljubljana.

Fantje so prav tako ponovno pobirali petarde, ki so 'zatajile', misleč, da ni prišlo do vžiga, kar je skrajno nevarno ravnanje, ki lahko povzroči veliko škodo za njihovo zdravje, so še pojasnili policisti. Zoper dva 14-letnika bodo policisti zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.