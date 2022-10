Policisti stopili na prste roparjema električnih koles

Zamaskirana roparja sta napadla mladoletnika na kolesarski stezi med Šempetrom pri Gorici in Novo Gorico 4. avgusta v nočnem času. Storilca sta s svojimi kolesi zasledovala, dohitela in zaustavila dva mladostnika (oba starejša mladoletnika). Nato sta se fizično znesla nad mladostnikom, ga poškodovala in s silo ukradla obe električni kolesi znamke Specialized. Roparja sta se z ukradenimi kolesi odpeljala proti Šempetru pri Gorici, svoji kolesi pa pustila na kraju ropa. "Kasneje so mlajšega oškodovanca zaradi lažjih poškodb zdravniško oskrbeli v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici," so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Ropa električnih koles sta osumljena dva mlajša moška, stara 19 in 22 let, oba z območja PU Nova Gorica (slika je simbolična).

Novogoriški policisti so v nadaljnji preiskavi ugotovili, da sta ropa utemeljeno osumljena dva mlajša moška, stara 19 in 22 let, oba z območja PU Nova Gorica, in ju kazensko ovadili.

22-letnik je bil že pred ropom električnih koles osumljen vloma v poslovne prostore oz. velike tatvine, in sicer v trgovini v Šempetru pri Gorici. V začetku letošnjega avgusta (med 2. in 3. avgustom 2022) je po vlomu v omenjeno trgovino ukradel novo električno kolo znamke BH in dve čeladi v skupni vrednosti več kot 4.000 evrov. Policisti so kasneje našli in zasegli kolo na domu 22-letnega osumljenca. "Na kolesu pa so bili vgrajeni deli enega od ukradenih električnih koles znamke Specialized," so razjasnili na PU Nova Gorica in dodali, da so osumljenca kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.