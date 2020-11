Madžar v prtljažniku tihotapil 17 pasjih mladičkov

Policisti so v petek ob 2.26 v Hrvatinih ustavili osebni avtomobil Opel vektra z madžarskimi registrskimi tablicami. V postopku so hitro ugotovili, da 52-letni Madžar v prtljažniku prevaža 17 pasjih mladičkov (10 pudlov in sedem francoskih buldogov), starih približno dva meseca.

Za psičke je sicer zadovoljivo poskrbel (imeli so hrano in vodo), vendar niso bili čipirani, prav tako tudi niso imeli ustreznih dokumentov.

Policisti so o najdbi obvestili italijanske varnostne organe, ki zbirajo nadaljnje informacije glede nakupa in prodaje psov v Italiji. Po prvih podatkih bi Madžar vsakega kužka prodal za 2000 evrov.

Obveščena je bila inšpektorica veterinarske uprave, ki je prevzela nadaljnje postopke. Psičke so policisti pospremili v azil za živali v Svetem Antonu. Policija je Madžaru izdala tudi plačilni nalog zaradi neupoštevanja omejitve gibanja med 21. in 6. uro.