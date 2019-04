Policisti uspešno preiskali več drznih tatvin na Goriškem

V okviru preiskave so ugotovili, da je neznani storilec 16. marca popoldne pred novogoriškim lokalom izvršil tatvino na predrzen način. Izkoristil je namreč nepazljivost oškodovanke in ji z mize ukradel žensko torbico z vsebino. Po dejanju je namreč storilec z ukradenim predmetom zbežal s kraja dogodka, pri begu pa uporabil kolo.

Policisti so ugotovili, da je isti osumljenec dva tedna pozneje ponovno zakrivil dve kaznivi dejanji tatvine in goljufije. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 30. marca v Novi Gorici nekaj minut pred deseto uro dopoldne s kolesom peljal po kolesarski stezi pod krožnim križiščem proti Kromberku. V podhodu omenjenega krožišča je dohitel voznico kolesa in ji med prehitevanjem iz košare odvzel torbico, v kateri je imela oškodovanka poleg gotovine in osebnih dokumentov tudi mobilni telefon. Storilec se je z ukradeno torbico odpeljal in jo kasneje odvrgel v Solkanu.

Takoj po omenjenem kaznivem dejanju pa je v dveh trgovinah z ukradeno plačilno kartico plačal prodajne tobačne izdelke in tako storil kaznivi dejanji goljufije. "Osumljenec je z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oba zaposlena na blagajni dveh trgovin. Gospodarski družbi je povzročil majhno premoženjsko škodo," so pojasnili policisti. Z izvrševanjem tovrstnih kaznivih dejanj pa še vedno ni odnehal, saj je že naslednji dan na območju Nove Gorice ponovno storil tatvino na predrzen način.

S kolesom je dohitel novo oškodovanko, ki se je prav tako s kolesom peljala iz Delpinove ulice mimo stanovanjskega bloka in ji odvzel temnejšo torbico, ki jo je imela v prednji košari. Ko se je peljal mimo oškodovanke, pa ji je med prehitevanjem iz košare odvzel še nahrbtnik z vsebino (v njej je oškodovanka imela

poleg osebnih dokumentov in bančne kartice tudi manjšo vsoto gotovine). Oškodovanka se je po izvršitvi kaznivega dejanja še nekaj časa s kolesom peljala za storilcem, vendar se je v bližini večje poslovne zgradbe v središču Nove Gorice za njim izgubila vsaka sled. Tudi v tem primeru je osumljeni nedolgo zatem v prodajnih prostorih enega od bencinskih servisov z ukradenima bančnima karticama skušal kupiti prodajne izdelke, vendar mu to ni uspelo oz. je zanje plačal z

gotovino.

Policisti policijske postaje Nova Gorica so 32-letnega osumljenca na podlagi zbranih obvestil in drugih pridobljenih materialnih dokazov ovadili na novogoriško okrožno državno tožilstvo.