Policisti uspešno rešili ptiča, ki se je zataknil v avto nemškega turista

Na glavni cesti Novo mesto-Metlika pri Vinji vasi se je danes zjutraj zgodil neobičajen dogodek. Nemškemu turistu je v avto priletel kragulj. Poklical je na 113, opisal dogodek in povedal, da je ptica še živa, a da je ostala zapičena v avto.

Metliške policiste je ob prihodu na kraj pričakal nenavaden prizor. Ptič se je zataknil v rešetke okrasne maske prednjega dela vozila in se ni mogel rešiti. Policist je s previdnim pristopom in rokavicami ptico ujedo uspel obvladati in rešiti.