Policisti ustavili 27-letnika v neregistriranem tovornem vozilu

Nekaj čez 2. uro ponoči so policisti med kontrolo prometa ustavili 27-letnega voznika tovornega vozila. Ta se je med kontrolo izkazal z vozniškim dovoljenjem, za katerega obstaja sum, da je ponarejen, zato so mu ga zasegli. Zasegli so tudi vozilo, ki je bilo neregistrirano.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja ponarejanja listin. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.