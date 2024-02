Policisti ustavili konvoj brez dovoljenja za izredni prevoz

Vozili, s katerima so opravljali izredni prevoz nista bili pravilno označeni, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri kontroli delovnega časa in obveznih počitkov voznikov so prometni policisti ugotovili več hujših kršitev, med drugim manipulacijo podatkov zaradi vožnje brez voznikove kartice, več prekoračitev dnevnega časa vožnje in več nezadostnih dnevnih in tedenskih počitkov.

Romunska voznika in vozili so policisti izločili iz prometa, voznikoma pa izrekli globo v višini 4000 evrov. Tuji pravni osebi, za katero sta voznika opravlja izredna prevoza, pa so izrekli globo v višini 35.200 evrov.

Med kršitvami voznikov tovornih vozil so najpogostejše prav kršitve preobremenjenosti vozil, vozila niso tehnično brezhibna, vozniki pa ne upoštevajo obveznih počitkov ter odmorov, zato bodo tudi v prihodnje izvajali nadzore nad tovrstnim prometom tako na avtocesti kot na vseh ostalih glavnih in regionalnih cestah na območju Policijske uprave Celje, so zapisali.