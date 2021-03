Policisti ustavili voznico, ki je skozi naselje peljala kar 152 km/h

Brežiški policisti so v petek opravljali meritve hitrosti in nekaj po 13.30 v naselju Župelevec ustavili voznico osebnega avtomobila, ki je vozila s hitrostjo 152 km/h. Na tem delu je hitrost s prometnim znakom omejena na 70 km/h, v bližini sta šolska pot in avtobusno postajališče, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti bodo zoper kršiteljico na Okrajno sodišče v Brežicah podali obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za tako prekoračitev hitrosti določa globo v višini 1200 evrov, kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk.