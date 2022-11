Policisti ustavili voznika, ki je vozil pod vplivom drog

Ljubljanski prometni policisti so v tem tednu pri kontroli prometa opazili voznika, ki je storil cestno prometni prekršek in nezanesljivo vozil, zato so ga ustavili in z njim opravili postopek. Opravili so mu tudi hitri test, ki je pokazal, da vozi pod vplivom različnih prepovedanih drog, zato so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Med postopkom so policisti tudi ugotovili, da ima voznik pri sebi okoli 200 gramov heroina, 250 gramov snovi, k ise uporablja za povečanje volumna prepovedane droge, ter manjšo količino konoplje skupaj z mlinčkom. Predmete so mu zasegli in jih poslali v analizo. Osumljencu so odredili pridržanje, na podlagi odredbe sodišča pa so pri njem opravili tudi hišno preiskavo, a novih predmetov policisti niso odkrili. Osumljenega so privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Preiskovalni sodnik mu je odredil hišni pripor.