Policisti v bližini Mure našli večji nasad konoplje

V neposredni bližini reke Mure so policisti našli večji nasad konoplje, za katerega preiskovalci sumijo, da pripada 58-letnemu moškemu. Na osumljenčevem domu so nato našli še snovi, s katerimi se prideluje hašiševo olje, in 40.000 evrov gotovine. Policisti so moškega aretirali, sodnik pa je za osumljenca odredil pripor.

Policisti in kriminalisti so skupaj z vodnikom službenega psa za iskanje prepovedanih drog opravili ogled kraja, za katerega so pravilno sumili, da je nasad konoplje. V neposredni bližini reke Mure je osumljenec "skrbno gojil večje število sadik prepovedane droge konoplje," so sporočili iz PU Murska Sobota. icon-expand Nasad konoplje v bližini reke Mure. Preiskovalci so opravili tudi hišno preiskavo, kjer so našli še večjo količino snovi, s katerimi je osumljenec nameraval pridelati hašiševo olje, so še pojasnili policisti. Našli pa so tudi 40.000 evrov gotovine, za katero sumijo, da jo je pridobil s prodajo prepovedane droge. icon-expand Policisti so našli večjo količino snovi, s katerimi je osumljenec nameraval pridelati hašiševo olje. FOTO: PU Murska Sobota Moški je bil v preteklosti že obravnavan in pravnomočno obsojen za istovrstna kazniva dejanja. icon-expand Sadike je osumljenec skrbno gojil. FOTO: PU Murska Sobota V torek je bil zato priveden pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Ta je zanj odredil pripor.