Policisti v Goriških brdih odkrili več nasadov konoplje in zasegli 180 sadik

Policisti PP Nova Gorica so preteklo sredo na vinogradniških in gozdnih parcelah med Gonjačami in naseljem Imenje odkrili več ločenih nasadov prepovedane konoplje. Zasegli so skupno 180 sadik, visokih okoli tri metre. Še isti dan so policisti odvzeli prostost 46-letnemu moškemu, saj ga sumijo, da je ravno on gojil prepovedano drogo z namenom proizvodnje in prodaje.

Naslednji dan so nato policisti na podlagi sodne odredbe pri 46-letniku opravili hišno in osebno preiskavo. Tam so zasegli približno 11 kilogramov konoplje.

Novogoriški policisti bodo 46-letnega moškega kazensko ovadili na Okrožno državno sodišče v Novi Gorici, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog.