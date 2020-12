Policisti v gozdu pri Rakitovcu rešili migrantko, ki je ravno rodila

Okoli 6. ure zjutraj so policisti prejeli klic državljana Afganistana, ki je pojasnil, da potrebujejo pomoč. Razen tega, da so v gozdu, lokacije ni znal podati. Nekaj čez 6. uro je policiste poklical občan iz Rakitovca, h kateremu sta se zatekla migranta, državljana Irana in Afganistana, ki sta povedala, da je v gozdu še več oseb, med njimi ženska, ki je ravno rodila.

Migrante so policisti skupaj s pripadniki Slovenske vojske uspeli hitro locirati (po GPS-koordinatah), skupaj jih je bilo 10 (4 državljani Irana in 6 državljanov Afganistana). Nahajali so se v gozdu, približno uro hoje iz Rakitovca. Reševalci, ki so na kraj prispeli skupaj z gasilci, so migrantom nudili pomoč, mamo in novorojenko so odpeljali v SB Izola, obe sta zdravi. Skupaj sta bili dve družini (iz Irana in Afganistana), vsi so zaprosili za mednarodno zaščito.