Policisti v hišni preiskavi našli drogo in orožje

Policisti so zaradi suma kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog potrkali na vrata 26-letnika iz okolice Cerknice. Med preiskavo so zasegli večjo količino različnih vrst prepovedane droge, pripomočke za gojenje ter pištolo in strelivo.

icon-expand Zasežena droga FOTO: PU Ljubljana Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zaradi posedovanja orožja pa bo zoper njega uveden prekrškovni postopek, je sporočil predstavnik ljubljanske policijske uprave.