Policisti v Kamniku ujeli 33-letnika, ki je vlamljal v parkomat

V soboto, nekaj pred 10. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni, da neznani storilec vlamlja v parkomat v mestnem jedru Kamnika. Na kraj je bilo napotenih več patrulj. Policisti so 33-letnega osumljenca prijeli in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Ker se je prijetju uprl, so zoper njega uporabili prisilna sredstva.