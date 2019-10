Policisti v Krškem zasegli dva kilograma konoplje in več nabojev

Policisti PP Krško so pridobili odredbo sodišča in v tem tednu opravili hišni preiskavi na naslovu bivanja dveh osumljencev. Tam so našli in zasegli okoli dva kilograma prepovedane konoplje in naboje.

Zoper osumljenca bodo podali kazenski ovadbi zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.