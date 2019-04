Policisti v minulih dneh našteli več deset ilegalnih prehodov meje

Policisti so vozilo italijanskih registrskih tablic, v katerem je bilo več oseb, opazili v petek popoldne v Dolgi vasi pri Kočevju. Voznik sprva ni upošteval znakov policistov, naj ustavi vozilo, nato pa je to vendarle storil, a skušal peš pobegniti. Policisti so mu to preprečili, so zapisali na PU Ljubljana.

Srbskega voznika pridržali

V nadaljnjem postopku so policisti ugotovili, da je državljan Srbije prevažal 20 oseb, in sicer državljane Pakistana, Afganistana in Bangladeša ki so nezakonito prestopili državno mejo. Srbskega voznika in še dva albanska državljana, ki sta pri tem sodelovali, so pridržali in privedli k preiskovalnemu sodniku v Ljubljano, ki je za vse tri odredil pripor. Med omenjenimi prebežniki je le eden zaprosil za mednarodno pomoč.

Še 20 nedovoljenih prehodov državne meje so kočevski policisti zabeležili od ponedeljka od 7. ure do danes do 7. ure. Prijeli so osem državljanom Pakistana, štiri državljane Bangladeša, enega državljana Alžirije, enega državljana Zahodne Sahare, dva državljana Afganistana in štiri državljane Indije. Nihče od njih ni zaprosil za mednarodno zaščito, so še pojasnili na PU Ljubljana.

Vsi postopki še niso končani

Kot so sporočili s PU Koper, so v 24 urah na njihovem območju obravnavali šest tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, in sicer dva državljana Sirije in po enega državljana Egipta, Iraka, Alžirije in Pakistana. Pet oseb bodo danes vrnili hrvaškim varnostnim organom, ena pa je zaprosila za mednarodno zaščito.

Na Obrežju so policisti med kontrolo tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak na podvozju našli državljana Afganistana, ki se je skušal izogniti mejni kontroli. Na območju krajev Breg pri Sinjem vrhu, Želebej, Žuniči, Cerklje ob Krki in Javorovica pa so policisti izsledili in prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki z osmimi državljani Alžirije, sedmimi državljani Maroka, sedmimi državljani Indije, petimi državljani Pakistana in štirimi državljani Sirije še niso končani, so zapisali na PU Novo mesto.