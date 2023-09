Policisti v nasadu konoplje prijeli 53-letnega 'vrtnarja'

Policisti so na območju Radelj ob Dravi odkrili nasad z več kot 30 sadikami konoplje, tam pa so izsledili tudi 53-letnika, ki je za rastline skrbel. Te so poželi, moškemu pa odvzeli prostost.

Radeljski policisti so v tem tednu na območju Radelj ob Dravi našli nasad, v katerem je bilo več kot 30 sadik konoplje, visokih do tri metre, je sporočila predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin. Dodala je, da so v nasadu izsledili tudi 53-letnega moškega, ki je skrbel za gojenje konoplje. Moškemu so odvzeli prostost, čaka ga kazenska ovadba, konopljo pa so zasegli.