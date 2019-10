Policisti v okolici Maribora odkrili dva prostora z rastlinami konoplje

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so v torek na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo stanovanjske hiše v okolici Maribora. Med preiskavo so v sobi, ki jo uporablja 35-letna osumljenka, odkrili dva priročna šotora, v katerih je neupravičeno gojila 24 rastlin prepovedane droge konoplje.

Rastline so bile visoke do 80 centimetrov.

Kot so navedli na PU Maribor, policisti utemeljeno sumijo, da so bile rastline predvidene za prodajo. Zasegli so namreč tudi pripomočke za gojenje omenjene prepovedane droge,

Zoper 35-letno občanko bodo pristojnemu tožilstvu podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Osumljenki grozi kazen zapora od enega do desetih let.