Policisti v Podlehniku odkrili dva različna nasada konoplje

Policisti iz Podlehnika so prejeli anonimni klic, da se na vrtu za stanovanjsko hišo nahaja nasad prepovedane droge konoplje. V hišni preiskavi so zasegli več svežih rastlin konoplje, isti dan pa so v gozdu v Občini Majšperk našli še dva rastlinjaka, kjer je prepovedano drogo gojil mlajši moški.

Potem ko so na PP Podlehnik prejeli anonimni klic, da se na vrtu za stanovanjsko hišo nahaja nasad prepovedane droge konoplje, so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo ter pri tem zasegli šest PVC prozornih vrečk s posušenimi rastlinskimi delci konoplje, plastično posodo s posušenimi delci ter sedem svežih rastlin konoplje, velikosti od 250 do 330 centimetrov. Istega dne so na podlagi predhodnih informacij, da neznan mlajši moški v gozdu goji prepovedano drogo, opravili kontrolo. V gozdu so prijeli osumljenca in mu zasegli 21 rastlin prepovedane droge konoplje, ki jo je gojil v dveh PVC rastlinjakih.