Policisti v poostrenem nadzoru ugotovili 27 kršitev

Policisti opozarjajo voznike, naj bodo pozorni na spremenljivo svetlobno prometno signalizacijo na portalih, ki so nad voziščem avtoceste. Kar 18 voznikov signala ni upoštevalo, zato so prejeli globo 160 evrov. Prav tako so ugotovili 27 kršitev pri 17 voznikih tovornih vozil.

V sredo, med 7. in 14. uro, so mariborski policisti v sklopu Evropsko usklajenega poostrenega nadzora tovornih vozil in avtobusov, na podravski avtocesti A4, na bivši cestninski postaji Prepolje, izvedli poostren nadzor. A akciji so sodelovali delavci Fursa, Darsa, infrastrukturni inšpektorji in zaposleni pri gospodarski družbi Cestel, ki izvaja tehtanje vozil. Kot so sporočili s PU Maribor, so pri 17 voznikih tovornih vozil ugotovili 27 kršitev.

Bosanski voznik skupine vozil je na tovornem prostoru priklopnega vozila prevažal dve vlečni vozili. Zaradi prekoračene največje dovoljene višine in dolžine vozila bi moral imeti dovoljenje za izredni prevoz, vozilo pa bi moral temu primerno tudi ustrezno označiti. "Vozniku in pravni osebi smo za storjeni prekršek izrekli predpisano globo," so sporočili s PU Maribor.

Policisti vse udeležence cestnega prometa znova opozarjajo, naj bodo na hitrih cestah in avtocestah pozorni na spremenljivo svetlobno prometno signalizacijo, ki je na portalih, nameščenih nad voziščem avtoceste. Ob izvajanju takšnih poostrenih nadzorov na avtocesti vsebina prometne signalizacije na portalih obvezuje in vodi voznike motornih vozil, da ti vozijo po delu ceste skozi kontrolno točko. "Policisti namreč še vedno opažamo, da je vse preveč voznikov motornih vozil, ki takšne jasne in nedvoumno izražene ter dobro vidne prometne signalizacije ne upoštevajo,"so pojasnili in dodali, da so v včerajšnjem poostrenem nadzoru na avtocesti A4 (Prepolje) ugotovili kar 18 kršiteljev, ki niso upoštevali prometne signalizacije na portalih. Vsem tem voznikom so izrekli predpisano globo 160 evrov.