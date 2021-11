Policisti v Postojni in Izoli zasegli petarde in prepovedano drogo

Kljub vsem preventivnim opozorilom so policisti na območju PU Koper v zadnjih dneh prejeli več klicev o pokanju petard, poleg tega so zasegli nekaj pirotehničnih izdelkov.

Dva primera petard in droge v Postojni

Postojnski policisti so 26. novembra opravili hišno preiskavo na domu 18-letnega domačina. Pred tem so namreč pridobili informacije, da je Postojnčan pred dijaškim domom otrokom in mlajšim mladoletnikom prodajal pirotehnične izdelke različnih kategorij. Pri njem so našli in zasegli okoli 400 pirotehničnih izdelkov različnih kategorij. Med njimi so bile tudi močnejše petarde z izrazito močnim pokom, ki jih lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba ali podjetnik z ustreznim dovoljenjem. Policisti so v sklopu hišne preiskave 18-letniku zasegli še manjšo količino snovi – približno šest gramov – za katero sumijo, da je prepovedana droga.

Zoper Postojnčana bodo policisti zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami izvedli hitri postopek o prekršku, so pojasnili na PU Koper.

Postojnski policisti so isti dan opravili še eno hišno preiskavo pri 22-letnemu Postojnčanu, saj so sumili, da poseduje drogo. Zasegli so približno 60 gramov prepovedane droge, 32 prepovedanih petard in pištolo sigsauser s pripadajočim nabojnikom. "Pištola bo poslana v ekspertizo, da se ugotovi, ali gre za pravo orožje," so sporočili s PU Koper.