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Črna kronika

Policisti v Rožni dolini iz zaklenjenega vozila rešili dečka

Ljubljana, 29. 09. 2026 17.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Slovenska policija splošna

Policisti so v Ljubljani posredovali v incidentu, v katerem je bil udeležen otrok. Naj bi šlo za dečka, ki bi moral z organiziranim prevozom prispeti v šolo, vendar je ostal zaklenjen v parkiranem vozilu. Na PU Ljubljana so potrdili, da je z otrokom vse v redu in da preverjajo sum storitve kaznivega dejanja.

Več si poglejte v današnji oddaji 24UR, kjer so se pogovarjali s pričo dogodka.

Oseba, ki je otroke zjutraj pobrala na njihovih domovih, jih je nato odpeljala do šole, enega od njih - šlo naj bi za 11-letnega dečka s posebnimi potrebami - pa je pozabila v parkiranem vozilu v Rožni dolini. Priča, ki stanuje v bližini, je poklicala policijo, potem ko je slišala jok in udarjanje po vozilu, še navajajo Slovenske novice.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili le, da so bili obveščeni o dogodku na območju Rožne doline, v katerem je bil udeležen otrok, s katerim je vse v redu.

Policisti v zvezi z dogodkom preverjajo sume storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ter bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.

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