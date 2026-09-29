Policisti v Rožni dolini iz zaklenjenega vozila rešili dečka

Več si poglejte v današnji oddaji 24UR, kjer so se pogovarjali s pričo dogodka.

Oseba, ki je otroke zjutraj pobrala na njihovih domovih, jih je nato odpeljala do šole, enega od njih - šlo naj bi za 11-letnega dečka s posebnimi potrebami - pa je pozabila v parkiranem vozilu v Rožni dolini. Priča, ki stanuje v bližini, je poklicala policijo, potem ko je slišala jok in udarjanje po vozilu, še navajajo Slovenske novice.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so potrdili le, da so bili obveščeni o dogodku na območju Rožne doline, v katerem je bil udeležen otrok, s katerim je vse v redu.

Policisti v zvezi z dogodkom preverjajo sume storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ter bodo o vseh okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.