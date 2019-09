Policisti 26-letniku zasegli kilogram konoplje

Policisti Policijske postaje Ruše so danes, na podlagi pisne odredbe sodišča, opravili hišno preiskavo pri 26-letniku iz območja občine Selnica ob Dravi, so sporočili s PU Maribor.

Kot so pojasnili, so med hišno preiskavo našli in mu zasegli približno kilogram rastline, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Prav tako so v preiskavi našli in zasegli predmete za katere sumijo, da je z njimi izvrševal kazniva dejanja neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami.

Po prejetih analizah in opravljenih preiskavah zaseženih predmetov, bodo policisti zoper 26-letnika podali kazensko ovadbo. Moški bo ovaden zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.