Migranti, ujeti v vagonu z žitom, sami poklicali na pomoč

Informacijo smo preverili pri koprskih policistih, ki so nam potrdili, da so ob četrti uri zjutraj na železniški postaji v Sežani pri pregledu vagonov z žitom odkrili nezakonite migrante, ki so nujno potrebovali zdravniško pomoč. Na pomoč so poklicali sami, saj naj bi jim v vagonu zmanjkovalo zraka. "S trkanjem in klicanjem so policisti dejansko našli vagon, v katerem so bili prebežniki, ki so bili že dehidrirani, primanjkovalo jim je tudi zraka," so sporočili iz PU Koper. Policisti so nato v prisotnosti železniškega osebja odprli vagon in odkrili tri nezakonite prebežnike, ki so zaradi pomanjkanja svežega zraka v prostoru z žitom težko dihali.

O dogodku je bil takoj obveščen tudi Zdravstveni dom Sežana. Na kraju dogodka je bila migrantom nudena zdravniška pomoč, dali so jim tudi grelne folije in vodo.

Na podlagi razgovorov, ki so jih opravili, so ugotovili, da gre za tri državljane Irana, ki s seboj niso imeli osebnih dokumentov. Policisti so pregledali tudi ostale vagone, vendar drugih oseb niso našli. Po opravljenih vseh policijskih postopkih jih bodo vrnili na Hrvaško.