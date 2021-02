Policisti v turškem tovornjaku našli štiri skrite Afganistance

Včeraj dopoldne so policisti na Mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v priklopnem tovornem vozilu turških registrskih oznak, ki ga je vozil državljan Turčije, našli štiri skrite državljane Afganistana, ki so na tak način želeli vstopiti v našo državo.



Vse štiri so vrnili na Hrvaško in jih predali tamkajšnjim varnostnim organom, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.