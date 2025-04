Policisti v Velenju zasegli orožje in strelivo

Velenjski policisti so po anonimni prijavi, da občan z njihovega območja poseduje različno orožje, pri njem opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so lovsko puško Crvena Zastava, kalibra .223 Remington, lovsko puško Böhler Rasant, kalibra .243 Winchester, z optičnim daljnogledom in okoli 500 nabojev različnih kalibrov, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.



"V omenjenem primeru gre za orožje z večjo probojnostjo. Izvor orožja in streliva še ugotavljajo. Prav tako preverjajo, ali je bilo orožje uporabljeno pri kakšnem kaznivem dejanju," je še dodala.

Občan za orožje ni imel ustreznih dovoljenj, zato bodo policisti zadevo zaključili s kazensko ovadbo zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva oziroma s prekrškovnim postopkom po Zakonu o orožju.