Policisti v Vrtojbi zasegli v Italiji ukradeni Toyoti

V nadaljevanju preiskave so policisti PPIU Nova Gorica še ugotovili, da so bile registrske tablice, številka šasije vozila in identifikacijska tipska nalepka vozila prilagojene pristnemu prometnemu dovoljenju (t.i. klon vozila). To pomeni, da podobno motorno vozilo z omenjenimi registrskimi številkami in prometnim dovoljenjem že obstaja, pojasnjujejo na PU Nova Gorica. "Na podlagi ugotovitev glede ponarejenih registrskih tablic, identifikacijske tipske nalepke in številke šasije vozila je bilo moč utemeljeno sklepati, da vozili izvirata iz kaznivega dejanja oz. je obstajal sum, da sta bila oba avtomobila odtujena oškodovancem v sosednji Italiji, kar je bilo v nadaljevanju policijske preiskave tudi ugotovljeno in potrjeno."

Oba osumljenca sta bila v nedeljo s kazensko ovadbo privedena in izročena v nadaljnji postopek k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Ponarejanje listin in suma storitve kaznivega dejanja Prikrivanje. Po zaslišanju je bil s strani preiskovalnega sodnika zoper oba osumljenca odrejen pripor v solkanskih zaporih.