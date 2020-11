Policisti vdrli na zabavo s 50 gosti, kršitelji napadli policistko

V petek popoldne so trebanjske policiste obvestili, da je v naselju Vejar zabava z glasno glasbo. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da zabava res poteka, na njej pa je bilo okoli 50 gostov, kar pomeni kršitev odlokov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Med postopkom ugotavljanja identitete so kršitelji napadli policiste, vanje metali različne predmete in jim poskušali preprečiti nadaljevanje postopka. Eden izmed kršiteljev je v policistko vrgel steklenico in jo poškodoval po glavi, zato so na kraj napotili dodatne patrulje, ki so pomagale vzpostaviti javni red in mir.

Dva kršitelja so pridržali, poškodovano policistko pa so oskrbeli v ZD Trebnje. Kot so še sporočili s PU Novo mesto, policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in drugih kršitev.