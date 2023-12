Policisti z bombnimi tehniki v hišni preiskavi odkrili orožje in eksploziv

Policisti Policijske postaje Sevnica so zaradi suma posesti nezakonitega orožja in eksploziva 11. decembra od sodišča pridobili odredbo in opravili hišno preiskavo pri 60-letnem osumljencu z območja Krškega. Pri preiskavi so poleg sevniških policistov sodelovali tudi bombni tehniki Specialne enote Policije in vodnik službenega psa.

Med hišno preiskavo so našli in zasegli dve puški z nameščenim daljnogledom in dušilcem zvoka, nabojnike, več nabojev, vžigalnik, detonatorje in večjo količino različnih eksplozivnih zmesi, so sporočili z novomeške policijske uprave.