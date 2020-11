Policisti z osumljencem še ne morejo govoriti

Po včerajšnjem dogodku v Velenju, v katerem je 22-letnik poškodoval policistko, nato pa sam huje poškodovan pristal v bolnišnici, so s Policije sporočili, da motiv osumljenca še ni poznan. 22-letni državljan BiH je namreč v bolnišnici, pogovor z njim pa še ni mogoč, a po podatkih, ki jih imajo policisti, ni v smrtni nevarnosti. »Vse ostale okoliščine dosledno preverjamo,« je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin in dodala, da je imel 22-letnik urejeno delovno dovoljenje in tudi dovoljenje za prebivanje na območju Slovenije.