Policisti z radarjem ujeli dva divjaka na ljubljanski obvoznici

Ljubljanski prometni policisti so minuli vikend pri opravljanju nadzora prometa na ljubljanski severni obvoznici, na delu, kjer je hitrost omejena na 110 km/h, zaznali voznika, ki sta prekoračila hitrost vožnje za več kot 70 kilometrov na uro. Tako so izmerili hitrost vozniku, ki je, upoštevajoč toleranco, vozil s hitrostjo 199 km/h, oziroma je dovoljeno hitrost na hitri cesti prekoračil za 89 km/h, drugi pa je vozil s hitrostjo 184 km/h, oziroma je dovoljeno hitrost na hitri cesti prekoračil za 74 km/h.

Dovolj je le trenutek nepazljivosti, ki vam lahko popolnoma spremeni življenje

Policisti opozarjajo, da sta neprilagojena in prekoračena hitrost na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto sta povezani tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti.