Policisti z uspešno akcijo preprečili, da bi 37-letnik izvršil načrtovan umor

Spomnimo, pred tednom dni smo poročali o policijski akciji, ki je potekala v bližini BTC v Ljubljani. V akciji so policisti prijeli iskano osebo, kot so takrat sporočili, več podrobnosti pa zaradi interesa preiskave niso izdali.

Zdaj so pojasnili, da se je osumljeni 37-letni Ljubljančan pripravljal na umor. Motiv je bilo maščevanje 39-letnemu Ljubljančanu, s katerim se je sprl. Dejanje je načrtoval, med drugim pa je k sostorilstvu napeljeval 41-letnega Ljubljančana in mu priskrbel orožje. Tudi sam si je priskrbel pištolo in po mestu iskal 39-letnika. Policija je prejela informacijo o načrtovanem dejanju in preprečila, da bi ga 37-letnik izvršil. V dogodku ni bil nihče poškodovan, osumljencu pa je preiskovalni sodnik odredil pripor, so še sporočili s PU Ljubljana.