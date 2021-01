Policisti zaradi kršitev zakona o nalezljivih bolezni oglobili šest oseb

V torek nekaj pred 22. uro so šentjernejski policisti zaradi glasne glasbe posredovali v zasebnem prostoru v Mihovici. Ob prihodu na kraj dogajanja so vzpostavili javni red in mir, zbrali obvestila in šestim osebam izdali plačilne naloge zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih bolezni, so sporočili s PU Novo mesto.