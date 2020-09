Policisti zasegli 125 rastlin konoplje

Policisti so v drugi polovici meseca avgusta pridobili informacijo, da se na vrtu ene od stanovanjskih hiš v Štanjelu vzgajajo prepovedane rastline indijske konoplje. Po pridobljeni informaciji so pričeli z zbiranji drugih obvesti l in dokazov, so sporočili s PU Koper.

28. 8. 2020 je bilo na podlagi pridobljene odredbe za preiskavo stanovanja in drugih prostorov opravljena hišna preiskava pri 41-letnemu osumljencu iz Štanjela. Med preiskavo so na vrtu stanovanjske hiše odkrili in zasegli devet rastlin indijske konoplje.

Rastline so v višino merile od 50 do 220 cm. V notranjosti stanovanjske hiše so policisti v dveh prostorih odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje pod umetnimi pogoji, z vso potrebno opremo in pripomočki.

V teh dveh prostorih je osumljeni vzgajal skupno 125 rastlin indijske konoplje, rastline so bile visoke od 12 do 90 cm. Prav tako so policisti v hiši odkrili in zasegli še več že posušenih vršičkov prepovedane droge konoplje. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.