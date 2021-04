Policisti 44-letniku zasegli 260 sadik konoplje

Kočevski policisti so zasegli več kot 260 sadik konoplje in nekaj posušene prepovedane droge. Med hišno preiskavo so našli še konopljino smolo in pripomočke za gojenje.

Kočevski policisti so včeraj po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 44-letnem osumljencu na območju Grosuplja. Tam so našli prirejena prostora za gojenje prepovedane droge konoplja-rastlina. icon-expand Zaseg konoplje FOTO: PU Ljubljana Najdeno ter zaseženo je bilo več kot 260 sadik, manjša količina že posušene prepovedane droge in konopljine smole ter pripomočki za gojenje.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo zoper osumljenca zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami. icon-expand