Policisti zasegli do dva metra visoke rastline

Bovški policisti so v sredo zjutraj na podlagi odredbe sodišča v enem od naselij v občini Kobarid izvedli hišno preiskavo, pri tem pa našli in zasegli pet sadik rastlin velikosti 1,2 metra do dva metra, za katero policisti sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

"Zasežene rastline so policisti poslali v nadaljnjo analizo in če bo slednja potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper osebo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami," so sporočili s PU Nova Gorica.