Pri 26-letniku našli 500 zavitkov droge in več kot 10 tisoč evrov

V nedeljo so policisti odvzeli prostost 26-letnemu Ljubljančanu, ki je imel pri sebi 24 zavitkov kokaina, osem zavitkov MDMA in 14 vrečk zdravila Kamagra. Mamila je najverjetneje nameraval preprodajati, so sporočili s PU Ljubljana.

Pri njem so nato opravili tudi hišno preiskavo in odkrili pravo skladišče droge. Našli so namreč še 459 zavitkov kokaina, deset zavitkov MDMA in 105 vrečk Kamagre. Poleg tega so odkrili še 10.380 evrov gotovine, ki so jo prav tako zasegli.

Osumljenec je že stopil pred preiskovalno sodnico, ki mu je odredila hišni pripor. Doslej za tovrstna dejanja še ni bil obravnavan, so še dodali na PU Ljubljana.