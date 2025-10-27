Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Policisti zasegli drogo in dve starejši puški

Gornji Petrovci, 27. 10. 2025 12.11 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
13

Policisti Policijske postaje Gornji Radgonci so v treh hišnih preiskavah našli in zasegli 15 sadik v višini do 170 centimetrov, štiri steklenice s posušenimi vršički zeleno-rjave barve ter manjšo PVC-vrečko s posušeno rastlino zeleno-rjave barve. V eni hišni preiskavi so zasegli tudi dve starejši puški.

Na podlagi odredbe sodišča so policisti Gornjih Petrovcev v septembru in oktobru opravili tri hišne preiskave.

V vseh preiskavah so našli in zasegli skupaj 15 sadik zelene barve v višini od 110 do 170 centimetrov, štiri steklenice s posušeno rastlino (vršički) zeleno-rjave barve ter manjšo PVC-vrečko s posušeno rastlino zeleno-rjave barve. V enem primeru so policisti našli in zasegli tudi dve starejši puški.

V vseh primerih bodo po izvedeni analizi rastlinskih delov in kategorizaciji orožja zoper kršitelje izvedeni ustrezni prekrškovni postopki, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

policija gornji petrovci zaseg
Naslednji članek

Pri podiranju dreves umrl 44-letnik

Naslednji članek

Močno pijan s kamni nad reševalce, policistko vlekel za lase

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
27. 10. 2025 14.24
Čudno da mu niso še kuhinjskih nožev odnesli
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
27. 10. 2025 14.19
Pa je šla ozimnica. Kako je kaj s tistim zakonom?ali nismo imeli referendum s tem namenom?
ODGOVORI
0 0
Bogo30
27. 10. 2025 14.13
+3
Ti dve puški sta samo za v muzej. Verjetno imata že status starega orožja za katero ni potrebno orožno dovoljenje, verjetno pa je že pri hiši še od pamti veka, ko je vsaka Slo hiša ima orožje doma, ker so se naši predniki vedno in vedno borili za svoj obstanek in se branili. Kaj pa mi danes? Kdo nas varuje, nobeden, zato je potrebno pogledati nazaj kako so se naši predniki, da so obstali in kaj so imeli doma.
ODGOVORI
3 0
strpno
27. 10. 2025 14.11
+1
Kje v Sloveniji so Gornji Radgonci?
ODGOVORI
1 0
brezveze13
27. 10. 2025 14.01
+2
policija se naj ukvarja s prepotentneži in pretepači ki rušijo javni red in vstrahujejo prebivalstvo te vaške veseljake ki kadijo ta smrad pa pustijo, so vsaj samooskrbni in ne kradejo
ODGOVORI
2 0
Ici
27. 10. 2025 13.59
+3
Brez veze. Kar nekaj. Na Dolenjskem, v vsakem "naselju", če le hočejo, lahko najdejo "vsega" v neomejenih količinah. Zakaj nočejo? Bo Robi povedal. Ali pa Kljuka. Onadva imata informacije iz prve roke.
ODGOVORI
3 0
čevapgpt
27. 10. 2025 13.52
+3
Spet drobiž.
ODGOVORI
3 0
Wolfman
27. 10. 2025 13.51
+3
Lopovi, tatovi in dve nabiti šibrovki po slovensko!
ODGOVORI
3 0
GAYPROPAGANDA
27. 10. 2025 13.50
+3
"Policisti Policijske postaje Gornji Radgonci so v treh hišnih preiskavah našli in zasegli 15 sadik v višini do 170 centimetrov, štiri steklenice s posušenimi vršički zeleno-rjave barve ter manjšo PVC-vrečko s posušeno rastlino zeleno-rjave barve."...........s čim se ti ukvarjajo🙏
ODGOVORI
3 0
a res1
27. 10. 2025 13.41
+4
Detektorje kovin pa v naselja. Uff, kaj bi to piskalo...
ODGOVORI
4 0
komarec
27. 10. 2025 13.40
+5
Zagrožena kazen za kaznivo dejanje, ki se je zgodilo v NM je 5 do 15 let zapora. Za kaj potem nekateri dobijo za povzročitev smrti 30 let?
ODGOVORI
5 0
Kimberley Echo
27. 10. 2025 13.57
+1
Zaradi različne kvalifikacije dejanja. Ta v NM se tretira kot huda poškodba s kasnejšo posledico smrti. Uboj je narejen v afektu, umor pa je načrtovan. Nekako tako, strokovno naj pa IKOSS razloži.
ODGOVORI
1 0
yoda99
27. 10. 2025 13.39
+5
Bravo. Mislim, da je policija zadala usodni udarec organiziranemu kriminalu…
ODGOVORI
5 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306