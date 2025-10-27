Policisti zasegli drogo in dve starejši puški

Na podlagi odredbe sodišča so policisti Gornjih Petrovcev v septembru in oktobru opravili tri hišne preiskave.

V vseh preiskavah so našli in zasegli skupaj 15 sadik zelene barve v višini od 110 do 170 centimetrov, štiri steklenice s posušeno rastlino (vršički) zeleno-rjave barve ter manjšo PVC-vrečko s posušeno rastlino zeleno-rjave barve. V enem primeru so policisti našli in zasegli tudi dve starejši puški.

V vseh primerih bodo po izvedeni analizi rastlinskih delov in kategorizaciji orožja zoper kršitelje izvedeni ustrezni prekrškovni postopki, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.