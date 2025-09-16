Svetli način
Črna kronika

Policisti zasegli heroin, kokain, konopljo, precizne tehtnice, denar ...

Moste, 16. 09. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 26 minutami

Moščanski policisti so minuli teden opravili hišno preiskavo pri 28-letnem osumljencu. Med preiskavo so odkrili in zasegli več vrst drog, pripomočke za pakiranje droge in denar.

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so moščanski policisti minuli teden na podlagi zbranih obvestil in pridobljene odredbe opravili hišno preiskavo pri 28-letnem osumljencu.

Na njegovem domu so zasegli okoli 250 gramov heroina, 50 gramov kokaina in 400 gramov prepovedane droge konoplja. Policisti so ob tem zasegli tudi pripomočke za pakiranje droge (precizne tehtnice, vakuumirni stroj, vrečke ...) ter denar.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenca pa bodo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

