Policisti zasegli konopljo v Pivki in Šentjurju

Postojnski policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 33-letnem občanu z območja občine Pivka. Med preiskavo na vrtu so našli posode, v katerih so do nedavnega rastle rastline konoplje, v stanovanjski hiši pa 11 sadik konoplje (71 suhih vejic in devet majhnih stebelc) z vršički, ki so se sušili. O zasegu prepovedane droge so obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo. Policisti bodo glede na ugotovljene okoliščine in po pridobljenem poročilu o preiskavi zaseženih rastlin zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek z odločbo v hitrem postopku, so sporočili s PU Koper.

Konopljo pa so zasegli tudi policisti v Šentjurju. V zadnjih dneh so opravili hišno preiskavo pri 41-letniku. Pri hišni preiskavi so našli prostor prirejen za gojenje konoplje. Zasegli so mu več pripomočkov za gojenje konoplje, kot so svetilke, naprave za prezračevanje in drugo. Našli in zasegli so tudi okoli štiri kilograme posušene konoplje, pripravljene za nadaljnjo prodajo. 41-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.