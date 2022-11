Policisti zasegli mačeto, noža in nabojnik. Zdaj iščejo lastnike

Med hišno preiskavo pri osumljencih, ki so vlamljali in kradli po koprskem območju, so policisti našli več različnih predmetov, za katere sumijo, da niso last osumljenca. Če kakšen predmet prepoznate in so vam ga ukradli, to sporočite na policijsko postajo.

Koprski kriminalisti so zaradi velikih tatvin, ki so jih osumljenci izvedli na območju Policijske uprave Koper, na območju Policijske uprave Ljubljana pri osumljencih opravili hišne preiskave. Pri enem od osumljenih so med drugim našli dve bodali in dve mačeti ter nabojnik za malokalibrsko strelivo z robnim vžigom nazivnega kalibra 22LR (angl. long rifle) z dvema nabojema, označenima s s trikotnikom in črko V. Vse predmete so policisti zasegli, so sporočili s PU Koper. icon-expand FOTO: PU Koper icon-chevron-left icon-chevron-right Ker policisti sumijo, da bi predmete lahko osumljeni ukradel med svojimi vlomi, oškodovance, ki so jim take predmete ukradli, prosijo, naj o tem obvestijo Policijo na 113 ali na elektronski naslov pukp@policija.si "Celotna preiskava še vedno poteka," še pravijo na PU Koper.