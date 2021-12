Policisti zasegli orožje in ukraden televizor

Šentjernejski policisti so za hišne preiskave pridobili odredbe sodišča, saj so sumili, da določene osebe iz Dobruške vasi posedujejo nezakonito orožje. Med preiskavami so našli pištolo, lovsko puško, več nabojev in dve plinski pištoli. "Orožje, za katerega osebe nimajo ustreznih dovoljenj, so zasegli in poslali v nadaljnjo preiskavo," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto in dodali, da bodo na podlagi svojih ugotovitev zoper kršitelje izpeljali postopek o prekršku zaradi kršitve Zakona o orožju.