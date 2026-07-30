Policisti zasegli več kot 500 rastlin konoplje, moška kradla tudi elektriko

Prejšnji teden so celjski kriminalisti in policisti opravili hišno preiskavo najetega objekta na območju Štor, ki sta ga uporabljala 39-letni Celjan in 58-letni državljan Srbije, so sporočili. V objektu so našli in zasegli več kot 500 rastlin konoplje, visoke od 80 do 120 cm.

Našli in zasegli so tudi pripomočke za pridelavo prepovedanih rastlin pod umetnimi pogoji, in sicer večje število 600 W žarnic z odbojniki in dušilkami, ognjene filtre, klime in namakalni sistem. Zasegli so tudi nekaj manj kot 100 g posušene konoplje ter komunikacijska sredstva oz. elektronske naprave osumljenih.

Med hišno preiskavo so ugotovili, da so bili električni vodniki zmanipulirani na način, da so bili priklopljeni pred elektro omarico, zato sta moška osumljena še tatvine električne energije, so še sporočili s Policije.

"Oba smo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter tatvine. 58-letnega državljana Srbije smo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki mu je odredil pripor," so še zapisali na PU Celje.