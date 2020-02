Policisti zasegli več kot 900 sadik konoplje

Konec preteklega tedna so žalski policisti opravili več hišnih preiskav na območju PP Žalec. Z zbiranjem in preverjanjem obvestil so prišli do podatkov, da 38-letna moška, doma z žalskega območja, na svojih domovih, vikendu ter zapuščeni hiši, ki je njuna skupna last, gojita konopljo.

Kot so sporočili s PU Celje, so pri enemu v kletnih prostorih odkrili dva prirejena prostora za gojenje konoplje in okoli 190 sadik le te. Policisti so mu konopljo in opremo za gojenje zasegli, prav tako so zasegli tudi okoli pol kilograma posušene konoplje, manjšo količino konopljine smole in gotovino, za katero sumijo, da jo je 38-letnik pridobil s prodajo prepovedane droge.

Pri osumljenem 38-letniku so hišno preiskavo opravili tudi v počitniški hišici na območju Policijske postaje Celje, kjer je imel prav tako posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem trenutno ni imel sadik. Našli in zasegli so manjšo količino posušenih delcev konoplje.