Policisti zasegli več kot sedem kg prepovedane droge

Murskosoboški kriminalisti so minuli torek skupaj s policisti policijskih uprav Murska Sobota, Maribor in Ljubljana, opravili tri hišne preiskave in sicer pri 36-letnem osumljencu iz Ljubljane, ki je začasno bival na območju Gornje Radgone in pri 27-letni osumljenki z območja Ormoža. S PU Murska Sobota so sporočili, da so med hišnimi preiskavami zasegli večjo količino različnih vrst prepovedanih drog in sicer približno sedem kilogramov konoplje, približno 200 gramov kokaina in nekaj več kot 400 gramov heroina.