Policisti zasegli več sadik rastlin: sumijo, da gre za prepovedano drogo

V prvem primeru o našli in zasegli sedem rastlin v velikosti približno 2,5 metra. Zasežene rastline bodo poslali v nadaljnjo analizo in če bo slednja potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

V drugem primeru so prav tako našli in zasegli sedem sadik rastline, za katere so policisti posumili, da gre za prepovedano drogo (konoplja). O najdbi in zasegu omenjenih sadik rastlin je Policija obvestila tudi Državno tožilstvo v Novi Gorici, zasežene rastline pa bodo poslali v nadaljnjo analizo. Če bo rezultat preliminarnega testa pozitiven, bodo policisti PP Idrija zoper žensko uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.