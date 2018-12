Policisti zasegli večje količine petard

Policija je v zadnjih dneh zasegla zajetno količino pirotehničnih izdelkov in to kljub temu, da so izdelki druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok, prepovedani. Petarde je policija zasegla.

Uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije je dovoljena do 1. januarja, a so policisti na več koncih Slovenije odkrili kršitelje, ki so posedovali prepovedane petarde. Patrulja PP Gornja Radgona je 24. decembra v Gornji Radgoni opravljala nadzor nad udeleženci v cestnem prometu. Med kontrolo prometa sta policista zaustavila 20-letno voznico osebnega avtomobila, doma iz območja Ljubljane. Želela sta preveriti, ali ima v vozilu obvezno opremo. Eden od policistov je v prtljažnem prostoru opazil tri zavoje pirotehničnih izdelkov, v katerih je bilo 121 kosov petard. Ker je šlo za petarde, ki pokajo, in jih je torej v Sloveniji prepovedano prodajati, posedovati in uporabljati, jih je policija zasegla, so sporočili s PU Murska Sobota.

Policisti so našli petarde v prtljažniku. FOTO: PU Murska Sobota

Tudi celjski policisti so odkrili petarde. V četrtek je na mednarodnem mejnem prehodu Bistrica ob Sotli policist pri pregledu vozila 38-letnega slovenskega državljana našel in zasegel 140 kosov prepovedanih močnejših petard, so sporočili s PU Celje. Obema kršiteljema bo v hitrem postopku o prekršku izdana odločba zaradi kršitve zakona o eksplozivnih in pirotehnihčnih izdelkih. Kazen znaša 400 evrov.

Mariborski policisti so zasegli večjo količino petard. FOTO: PU Maribor